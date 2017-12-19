(Görüntülü Haber) Jandarma'dan 'Çocuklarımız Güvende' denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Türkiye genelinde 16 bin 904 jandarma personeliyle, 5 bin 604 okul ve çevresinde \'Çocuklarımız Güvende\' denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında sorgulanan 85 bin 560 şahıs hakkında çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalandı. 6 şahıs gözaltına alındı. Toplam 95 şahısa 8 bin 994 TL para cezası uygulandı. 23 bin 380 servis aracı kontrol edilerek 204\'ü trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 24 araç yakalandı. Bin 913 araca 372 bin 637 TL para cezası uygulandı.