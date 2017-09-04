T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Jandarmadan Çardak Feribot İskelesi'nde güvenlik kontrolü 

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı

04 Eylül 2017 00:22

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, Çardak Feribot İskelesi\'nde bomba arama köpeği ve drone ile güvenlik kontrolü yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kurban Bayramı Arifesi\'nde başlayan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezi ile ilçelerdeki farklı noktalarda güvenlik kontrolü yapan jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Çardak Feribot İskelesi\'nde de güvenlik önlemi aldı. Çardak Feribot İskelesi\'nden Gelibolu İlçesi\'ne geçiş yapan araçlar bomba arama köpeği \'Maden\' ile arandı. Drone ile de havadan feribot sırası denetim altında tutuldu. 

Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENÇANAKKALE DHAKurban BayramıFeribotJandarma KomutanlığıKurban Bayramı ArifesiKentGeliboluDrone

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24