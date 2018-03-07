(Görüntülü Haber) Jandarma pazarcı kadınlara karanfil dağıtıp kadınlar gününü kutladı

Selda Hatun TAN/Kandıra (KOCAELİ), (DHA) KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra Köylü Pazarında, kadın pazarcılara kırmızı karanfil dağıtarak 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Köylü Pazarında tezgah açan kadın pazarcılara ve alışveriş yapan kadınlara karanfil dağıtarak Kadınlar Gününü kutladı. Jandarma ekipleri tarafından pazarda ki kadınlara şiddetle mücadele ve ailenin korunması kanunu hakkında bilgiler verildi. Jandarmalara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri de eşlik etti. Pazardaki kadınlar yapılan uygulamadan memnun kalırken, jandarmalara büyük ilgi gösterdi.