(Görüntülü Haber) Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Mardin'de

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, sınır birlikleri denetlemek üzere geldiği Mardin\'de, halka huzura sahip çıktığı ve güvenlik güçlerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Jandarma Genel Komutanlığı\'na bağlı sınır birliklerini denetlemek üzere bölgeye gelen Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, sabah saatlerinde kentteki temasları kapsamında Mardin Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Mustafa Yaman tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte makama geçti. Burada Vali Yaman ile bir süre görüşen Orgeneral Çetin, Mardin\'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kendisini Mardin\'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Vali Yaman da, Orgeneral Çetin\'e son dönemde Mardin\'de yaşanan gelişmeleri ve gündeme dair değerlendirmelerini aktardı. Valilik çıkışında gazetecilere bir açıklama yapan Jandarma Genel Komutan Orgeneral Arif Çetin, Mardin\'de huzur ve güven ortamını halk ile birlikte sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: \"Binlerce yıllık tarihi ve kültürel hazineye sahip huzur şehri Mardin\'e geldik, sizinle birlikte olmaktan mutlu olduk. Sayın valimizden şehirle ilgili heyecanla çok güzel bilgiler aldık. Mardinimizin çok parlak bir geleceği var. Zaten bir dünya şehri olan Mardin\'in çok mükemmel bir noktaya ulaşacağını, hak ettiği ve ileride çok daha iyi seviyelere geleceğine bire bir şahit oldum. Bunun gurur ve heyecanı ile heyecanını yaşıyorum. Bir şehir huzur şehri olan Mardin\'de bulunmaktan son derece mutluyum. Bunu Mardin halkımıza borçluyuz. Mardin halkımızın dayanışması, birlik ve beraberliği ve huzura sahip çıkması ile bunu başardık. Sayın valimizin çalışmaları, güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları, halkımızın çok büyük destek vermesinin en önemlisi Allah\'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle geleceğin Mardin\'ini birlikte kuracağız inşallah.\" Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar\'ın da hazır bulunduğu ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile son bulurken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin\'deki birlikleri ziyaret ettikten sonra sınır birlik denetlemelerini sürdürmek üzere sınır ilçesi olan Nusaybin\'e geçti.