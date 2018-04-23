(Görüntülü Haber) İZTO'da başkanlık koltuğuna minik Alperen'in ablası oturdu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, unutulduğu kreş servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin\'in (3) ablası Yaren Sakin\'e (11) devretti. İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz\'ın koltuğuna ise ilik nakli olan Onur Aydoğan (7) oturdu.



İZTO\'da yönetim kurulu başkanı seçilerek, mazbatasını 1 hafta önce alan Mahmut Özgener, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda koltuğunu, geçen yıl, unutulduğu kreş servisinde yaşamını yitiren Alperen Sakin\'in ablası Yaren Sakin\'e devretti. Yaptığı projeyle TÜBİTAK\'tan fizik alanında birincilik ödülü alan Yaren\'i tebrik eden Özgener, \"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ün yarınları çocuklarımıza emanet etmesi, onlara duyduğumuz güvenin de bir göstergesidir. Biz de bu önemli günde geleceğin kentlerine, ekonomilerine yön verecek çocuklarımızı özendirmek ve bu anlamlı güne yeni bir mutluluk daha eklemek için İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Yaren\'e devrediyoruz\" dedi.



TÜBİTAK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUĞU PROJEYİ ANLATTI



İZTO\'ya annesi Buket ve babası Serkan Sakin ile birlikte gelen 6\'ncı sınıf öğrencisi Yaren Sakin, kardeşi gibi başka çocukların servislerde unutulmaması için geliştirdiği proje hakkında bilgi verdi. Mart ayında, TÜBİTAK\'ın \'12\'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması\'nda fizik dalında birinci seçilen Yaren Sakin, projesine ilişkin \"Şoförler servisi kontrol etmeden kontağı kapatıp, iniyorlar. Bu projemizde, iç arka kısma bir buton yerleştireceğiz. Şoför her kontağı kapattığında bu butona 2 dakika içerisinde basmak zorunda kalacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde bu buton alarmı çalıştıracak, servis şoförünü uyaracak. Şoför unuttuğunda butona basmadığı için buton uyarı yapacak. Şoför butona basmak için servise gelecek ve servisin içini kontrol edecek, çocuk da kurtulmuş olacak\" diye konuştu.



İLİK NAKLİ OLAN ONUR, İZTO MECLİS BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA



İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da koltuğunu anaokulu öğrencisi Onur Aydoğmuş\'a devretti. Karın ağrısı şikayetiyle, 2015 yılında, aile tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Aydoğmuş, 2016 yılının Aralık ayında İsrail\'den getirilen iliğin kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen Aydoğmuş için İl Emniyet Müdürlüğü\'nce harekete geçilmiş ve küçük çocuk, 1 günlüğüne polis yapılmıştı. Koltuğunu Onur Aydoğmuş\'a devredeb Başkan Özpoyraz, şunları söyledi:



\"Her bir evladımızın gelecekte bu koltuklarda oturarak tıpkı bizler gibi meclisi yöneteceklerine ve İzmir için çalışacaklarına eminiz. Bu hedeflere daha emin adımlarla yürümek için geleceğimiz olan çocuklarımızı hem yüreklendirmek hem de bu mutlu günde sevinçlerine yeni sevinçler eklemek için buradayız. Koltuğumu Onur\'a bırakarak ilik bağışçısı olmanın da önemine dikkat çekmek istiyorum. Vereceğimiz kan örneği ile donör olabilir ve birçok canları kurtarabiliriz.\"



Yaren Sakin ve Onur Aydoğmuş\'un İzmir Ticaret Odası\'nın konuğu olarak Çeşme\'deki otelde misafir edileceği belirtildi.