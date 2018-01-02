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(Görüntülü Haber) İzmit'te sözleşmesi dolan iş yerleri boşaltıldı

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT (DHA) İZMİT kent merkezinde bulunan Halkevi meydanındaki 11 dükkan sözleşme sürelerinin dolmasının ardından bugün boşaltılmaya başlandı

02 Ocak 2018 17:27

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT (DHA) İZMİT kent merkezinde bulunan Halkevi meydanındaki 11 dükkan sözleşme sürelerinin dolmasının ardından bugün boşaltılmaya başlandı. İzmit Belediyesi 5 yıl önce Halkevi meydanında bulunan dükkanların yıkımına karar verdi. Yıkım kararının yargıya taşınmasının ardından Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davayı İzmit Belediyesi kazandı. Bunun üzerine esnaf, sözleşme süresinin sonuna kadar durma kararı aldı. Sözleşme süresinin bugün dolmasının ardından sabah erken saatlerde çok sayıda polis ve zabıta ekipleri, Halkevi\'ndeki boşaltılacak dükkanların önüne geldi. Bazı esnaflar iş yerlerinin boşaltılmak istenmesine tepki gösterdi. Kendisine yapılan zulme müsaade etmeyeceğini söyleyen boşaltılan pilavcı dükkanı sahibi Talip Öztürk, Yıllarca seyyar pilavcılık yaptım, yeri geldi beton üzerinde yattım. Bu günlere kolay gelmedim. Gelip burada beni kaldırıyorlar, börekçileri bırakıyorlar. Bu haksızlık değil mi O zaman hepsini kaldırsınlar. Biz birbirimizin sayesinde güçlüyüz. Biz kardeşiz. Böyle zulmede müsaade etmeyeceğiz diyerek dükkanının boşaltılmasına tepki gösterdi. Yapılan görüşmelerin ardından iş yerleri tek tek boşaltıldı. Yarın da iş makineleriyle boşaltılan iş yerleri yıkılarak, alan parka dönüştürülecek.

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