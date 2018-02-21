(Görüntülü Haber) İzmit'te para nakil aracını soyan şüpheliler Eskişehir'de yakalandı

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - KOCAELİ\'nin İzmit ilçesinde, bankaya ait para nakil aracını soyan 2 kişi, Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.



İzmit\'te, dün meydana geldiği bildirilen olayda, bankaya ait paraları 34 NP 9294 plakalı araçla götüren sürücü, iddiaya göre, araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, yardımına gelen arkadaşıyla birlikte paraları alarak, kaçtı. Şüpheliler, bugün Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde, polis ekipleri tarafından çaldıkları paralarla yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.