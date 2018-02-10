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(Görüntülü Haber) İzmit'te Mimar Sinan'ın eseri restore ediliyor

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bulunan 439 yıl önce Mimar Sinan tarafından yapılan Yeni Cuma Camii olarak bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor

10 Şubat 2018 17:49

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bulunan 439 yıl önce Mimar Sinan tarafından yapılan Yeni Cuma Camii olarak bilinen Pertev Mehmet Paşa Camii\'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmasının ihaleye göre yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Karabaş Mahallesi\'nde bulunan Mimar Sinan\'ın eseri Yeni Cuma Camii\'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete ara verildi. Cami önünde bulunan parka vatandaşların ibadet edebilecekleri prefabrik bir mescit yapıldı. Restorasyon çalışmaları sona erene kadar vatandaşlar prefabrik mescitte ibadetlerini sürdürecek. Caminin restorasyonun ihale bedeli 4 milyon 255 bin TL olarak belirlendi. İhale sözleşmesine göre yıl sonunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami yeniden ibadete açılacak. Padişah 2\'nci Selim\'in 2\'nci veziri Pertev Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra vasiyeti üzerine kethüdası Sinan ağa tarafından yaptırılan cami 1579 yılında tamamlandı. Cami ile birlikte sübyan mektebi ve hamam kalıntısı ayakta duruyor. Cami ve külliye Mimar Sinan\'in eserleri. Cami ve çeşme özelliklerini koruyarak günümüze kadar geldi.

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