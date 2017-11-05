(Görüntülü Haber) İzmit'te Güvercin Festivali düzenlendi

Dinçer AKBİR- Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te düzenlenen \'5\'inci Güvercin Festivali\'nde yaklaşık 500 güvercin 3 farklı kategoride yarıştırıldı. İzmit Güvercin Sevenler Derneği tarafından İzmit Belediyesi\'nin katkılarıyla 5\'inci Güvercin Festivali düzenlendi. İzmit Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanı\'nda yapılan festivalde 500\'e yakın güvercin çift tepe, ön tepe ve arka tepe olmak üzere 3 kategoride yarıştırıldı. Festivalin organizatörü Murat Gürgür, festivale Türkiye\'nin hemen hemen her ilinden katılım olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: \"Burada kostüm güvercinleri yarışıyor. Ön tepe, çift tepe, arka tepeli dediğimiz kategoriler olmak üzere kuşların yarışacağı bir festival olacak. Yaklaşık 30-35 hakemimiz olacak. Farklı kuş yetiştiricisi kişilerden hakemler seçtik. Güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 500 civarı güvercinimiz yarıştırılacak.\"