(Görüntülü Haber) İzmit'te Bülent Ecevit anısına helva dağıtıldı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, merhum Başbakan Bülent Ecevit\'in ölüm yıl dönümünde helva dağıtıldı.



İzmit\'te merhum başbakan Bülent Ecevit\'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Fevziye Camii önünde helva dağıtıldı. DSP İl Başkanlığı\'nın organize ettiği anma etkinliğe DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik katıldı. Cuma namazından çıkan vatandaşlara helva ikram edildi.



DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu yaptığı açıklamada, \"Partimiz Demokratik Sol Parti\'nin kurucusu Sayın Bülent Ecevit\'in bugün 11\'inci ölüm yıldönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Bülent Ecevit, bir dava insanıydı. İyi bir gazeteci ve iyi bir yazardı. İyi bir devlet adamıydı, iyi bir vatanseverdi. Bu ülkeye Atatürk\'ten sonra toprak kazandıran tek liderdir. Bunların dışında bu ülkede 1957 yılından itibaren bu ülkede en uzun süre siyaset yapan sayılı kişilerden biridir. Kendisi defalarca başbakanlık yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni yönetti. Kendisi ülkesini seven iyi bir vatanseverdi. Kendisini rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun\" dedi.

