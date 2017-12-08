(Görüntülü Haber) İzmit'te bin kişiden Kudüs protestosu

Selda Hatun TAN- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, yaklaşık bin kişinin katılımıyla ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi. İzmit\'te, Kocaeli Kültür Teşekküllüleri ve Milli Kuruluşlar Birliği\'ne bağlı sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Sabri Yalım Parkı\'ndaki protestoya, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Gönüllü Kültür Teşekküllüleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık yaptığı açıklamada, \"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Demokrasi ve insan hakları söylemiyle milyonlarca Müslüman\'ın katledilmesine sebep olanlar, yeni bir oyun peşindeler. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine asla ihanet ettirmeyeceğiz\" dedi.