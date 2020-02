(Görüntülü Haber) İzmit Körfezi'ne 6 bin balık yavrusu bırakıldı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nce yürütülen \'İzmit Körfezi\'ni Balıklandırma Projesi\' kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denize bırakıldı.



\'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi\'nin ikinci etabı kapsamında 6 bin levrek, çupra ve kalkan balığı denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında başlatılan projenin ilk etabında, geçen yılın Kasım ayında, Değirmendere sahilinden 3 bini levrek ve 3 bini kalkan olmak üzere 6 bin balık yavrusu denize bırakılmıştı. Karamürsel sahilinde bugün düzenlenen törenle 6 bin balık yavrusu daha denizle buluşturuldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, törende yaptığı konuşmada, \"Bizim cennet gibi bir ülkemiz, cennet misali bir şehrimiz var. Ne kadar şükretsek az. Şehrimiz her geçen gün eğitim yönüyle de insanların çevreye daha fazla önem verdiği bir yer oluyor. Çevreyi kirletenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Sabırla kavga etmeden ve en güzel metotla Kocaeli\'de çevre bilinci her geçen gün daha da güçleniyor. Ben çevreyi çok seviyorum. Denizi, yeşili, ormanı, ağacı, çiçeği seviyorum; çünkü insanı seviyorum. Çiçek de böcek de balık da yılan da ağaç da orman da her şey insan için. Bunun için çevremizi daha çok seveceğiz. En önemlisi de kirletmeyeceğiz\" dedi.



\'KÖRFEZ\'DE 70\'İN ÜZERİNDE TÜR OLUŞTU\'



Çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, \"Toprak, su ve hava kirletilirse yandık. Hayatımızı kirletmiş oluruz. Bu yüzden geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemeleri geri dönüşümde kullanmalıyız. Hepimiz buna dikkat etmeliyiz ve atıklarımızı kaynağında ayrıştırmalıyız. Bu konuda model olalım. Atıkları kaynağında ayrıştıralım. Biz de bunları gidip, zamanında alalım. Evde doğrudan çöpe attığımız geri dönüşümü mümkün olan bütün malzemeleri kaynağında ayrıştırdığımız zaman inanın ekonomiye de çok büyük bir destek vermiş olacağız hem de çevreyi de kirletmemiş olacağız. Ayrıştırmadığımız çöpün maliyeti bize çok daha fazla oluyor. Yemek atıklarını dahi kaynağında ayrıştırırsak onları da gübre yapabiliyoruz\" diye konuştu.



İzmit Körfezi\'nin gerçekleştirilen projelerle büyük oranda temizlendiğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, \"Körfez\'de şu anda 70\'in üzerinde tür oluştu. Yunus balıkları bile gelip, Körfez\'de turlamaya başladı. Bu temizliğin en güzel göstergesidir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kurumla birlikte çok güzel projelerimiz var. Biz bu işi severek, yapacağız ve cennet vatanımızı çok daha güzel, pırıl pırıl, tertemiz, sağlıklı şehir haline getireceğiz. Bu projeyi bu yüzden biz bütün gönlümüzle destekliyoruz ve sahip çıkıyoruz. Biz her zaman bilimden yanayız\" dedi.