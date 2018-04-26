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(Görüntülü Haber) İzmirlilere '1 Mayıs' daveti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde bir araya gelen 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına İzmirlileri davet etti

26 Nisan 2018 19:32

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde bir araya gelen 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına İzmirlileri davet etti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcileri, öğle saatlerinde, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde bir araya geldi. Tertip Komitesi Başkanı Memiş Sarı, okuduğu basın açıklamasında, iktidarın darbe girişimini fırsata dönüştürdüğünü öne sürerek, \"On binlerce kamu çalışanının işinden, aşından edildiği, yasa tanımazlığın doruk noktaya eriştiği, doğa talanının ülkeyi yaşanmaz kılma yolunda ilerlediği, işçi cinayetlerinin rutin haline geldiği ve kadına yönelik şiddetin doruğa çıktığı, ekonominin çöküş sinyalleri verdiği günlerken geçerken, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaya hazırlanıyoruz\" dedi. Sarı, tüm İzmirlileri 1 Mayıs günü saat 13.00’te Gündoğdu Meydanı’na beklediklerini söyledi. Yaklaşık 200 kişi, basın açıklamasının ardından Kemeraltı’na girerek, 1 Mayıs’la ilgili davet bildirisi dağıttı.

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