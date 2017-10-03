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(Görüntülü Haber) İzmir'in göbeğinde sokakta yaşam mücadelesi

    Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kirasını ödeyemedikleri için oturdukları evden çıkarılan 37 yaşındaki Derya Bulut, zihinsel engelli eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Konak Meydanı'nda yaşam savaşı veriyor

03 Ekim 2017 19:22

 

 

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kirasını ödeyemedikleri için oturdukları evden çıkarılan 37 yaşındaki Derya Bulut, zihinsel engelli eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Konak Meydanı\'nda yaşam savaşı veriyor. Havaların soğumaya başladığını söyleyen Bulut, \"Çocuklarım için endişeleniyorum\" dedi.

Derya Bulut ve Ecevit Bulut çifti, Karabağlar\'ın Bozyaka Mahallesi\'nde oturdukları evden kirayı ödeyemedikleri için çıkarıldı. Eşinin yüzde 43 engelinden dolayı çalışamadığını belirten Derya Bulut, çocukları 15 yaşındaki Devrim Aydın, 6 yaşındaki Mustafa Deniz, 4 yaşındaki Yusuf Aslan ve 3 yaşındaki Mahir Çayan ile 40 gündür Konak Meydanı\'nda yaşam mücadelesi veriyor. Kaymakamlığa yardım için başvurduklarını ancak kendisinden ikametgâh adresi istendiğini söyleyen Derya Bulut, \"Kirayı ödeyemediğimiz için evden çıkarıldık. Önce mahalledeki parkta kalmaya başladık. Sonra bizi biri görür diye Konak Meydanı\'nda kalmaya başladık. Eşim psikolojik olarak rahatsız, yüzde 43 engeli var. Bu yüzden çalışamıyor. Sokaklarda yaşamaya çalışıyoruz, Kaymakamlığa yardım için başvurdum. Ancak benden adres istediler. Ama ben zaten sokakta kaldığım için yardım istiyorum. Havalar soğumaya başladı. Çocuklarım için endişeleniyorum. En büyük oğlumun okula gitmesi gerekiyor ama gidemiyor. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum. Eşimin engelle maaşı dışında bir gelirimiz yok, Onu da üç ayda bir alıyoruz. Lütfen bize yardım edin\" diye konuştu.

Bulut Ailesi\'nin sesini duyurmak istediklerini ifade eden Kadınların Gücü, Eğitim Dayanışma ve Yardım Sevenler Derneği Başkanı Birgül Aydın ise aileye giyim ve gıda konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

 

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