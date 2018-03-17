T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir'in 4 ilçesinde sosyal medyada PKK propagandasına 7 gözaltı

Kadir ÖZEN - İZMİR, (DHA) İZMİR'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı

17 Mart 2018 14:35

Kadir ÖZEN - İZMİR, (DHA) İZMİR\'in 4 ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2\'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Öte yandan Tire\'de de DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalalanan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medyadan PKK terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için 9 Mart Cuma günü saat 07.00\'de, Menemen, Seferihisar. Aliağa ve Selçuk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli C.G., A.Ö., A.B., H.K., H.S., R.Ç. ve N.A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.G. ve A.Ö. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TİRE\'DE DE DEAŞ OPERASYONU İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye\'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu, ardından İzmir\'in Tire ilçesine gelerek burada işçi olarak çalışmaya başladığı belirlenen Suriye uyruklu T.E.\'yi yakalamak için de harekete geçti. Yapılan operasyonla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen T.E. tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHAPKKTireDEAŞSuriyeJandarma Komutanlığı Terörle MücadeleMart CumaMenemen Seferihisar AliağaSelçukYapılanZanlılardanTİRE DE DEAŞ OPERASYONU İl Jandarma KomutanlığıSuriye DEAŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24