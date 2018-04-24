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(Görüntülü Haber) İzmir'e şehit ateşi düştü

Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ŞIRNAK'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın'ın (36), İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşa

24 Nisan 2018 17:42

Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- ŞIRNAK\'ta yürütülen operasyon sırasında, PKK\'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın\'ın (36), İzmir\'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şırnak\'ta dün başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli Operasyonu\'nda, merkeze bağlı Soru Tepe mevkiinde, bugün sabah saatlerinde, önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın yaralandı. Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Astsubay Üstçavuş Sadık Akın\'ın şehadet haberi, İzmir\'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Devlet Demiryolları\'ndan emekli baba Ramazan Akın ile anne Sultan Akın\'a askeri yetkililer ve sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberin ardından şehit ailesinin evine ve sokaktaki birçok apartmana Türk bayrakları asıldı. Aliağa\'da görev yaptıktan sonra 2017 yılının Mayıs ayında Şırnak\'a tayini çıkan Akın\'ın, geçen hafta İzmir\'e izne geldiği ve 5 gün önce birliğine döndüğü öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ali Aydın, Sadık Akın\'la izne geldiğinde sohbet ettiklerini belirterek, \"Kendisi böyle şeyleri anlatmayı sevmezdi. Ama biz ısrar edince daha önce yaşadığı operasyonu anlattı. Teröristlerle çatışma sırasında hedefte kalmış ancak arkadaşı teröristi vurup onun hayatını kurtarmış. \'Arkadaşım vurmasa ben şehit olacaktım\' dedi. Sanki hissetmişti şehit olacağını. 5 gün önce konuştuk bunları\" dedi. Akın\'la sohbetini anlatırken Aydın, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akan\'ın memleketi Uşak\'ın Banaz ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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