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(Görüntülü Haber) İzmir'e ikinci şehit acısı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), şehit oldu

11 Şubat 2018 12:45

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), şehit oldu. Şehidin İzmir\'de yaşayan ailesine, acı haber ulaştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın şahadet haberini İzmir\'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi\'nde oturan ailesine askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Fatma Akdoğan\'ın yükselen feryatları yürekleri dağladı.Türk Bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın kardeşi Gökhan Akdoğan\'ın (23) da Hakkari\'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve ağabeyinin şahadet haberini alır almaz cenazeye katılmak için İzmir\'e doğru yola çıktığı kaydedildi.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan\'ın cenazesinin sabah saatlerinde Çiğli 2\'inci Ana Jet Üssü\'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği ifade edildi.

 

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