T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarına 2 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 23 kilo esrar ve gümrük kaçağı 14 bin 90 paket sigara ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

26 Şubat 2018 20:41

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 23 kilo esrar ve gümrük kaçağı 14 bin 90 paket sigara ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2\'si tutuklanırken, 6\'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.\'nin (70), Güneydoğu illerinden temin ettiği esrarı kamyonetle İzmir\'e getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. H.Y.\'nin kullandığı kamyonetin geçen cuma günü Bornova\'dan kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, aracı Alsancak\'taki İzmir Limanı yakınlarında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Leo\'nun etrafında dolaştırıldığı ve tepki verdiği kamyonette yapılan aramada, 2 valizin içindeki ev eşyalarının arasına gizlenen 23 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü H.Y. ise gözaltına alındı. Geçen cumartesi günü de Konak ile Torbalı\'da, sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır halde yüzlerce poşet içinde esrar ve metamfetamin, gümrük kaçağı 14 bin 90 paket sigara, ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör, 26 fişek, susturucu aparatı, 11 tüfek fişeği ve 2 hassas terazi ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Operasyonlarda H.Y. (55), C.Y. (19), D.Ş. (42), A.İ.E. (26), K.T. (24), R.B. (19) ve T.Ş. (38) gözaltına alındı. ​Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen toplam 8 şüpheliden 1\'i ev hapsi olmak üzere 2\'si tutuklanırken, 6\'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAOperasyonlardaEmniyeti Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGüneydoğuBornovaAlsancakLimanıNarkotikSürücüGeçenKonakTorbalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24