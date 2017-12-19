(Görüntülü Haber) İzmir'deki okul ilginç bir özelliğiyle Guiness Rekorlar Kitabı'na aday

30 ikiz, bir üçüz aynı okulda İZMİR, (DHA) İzmir Buca\'daki Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, bambaşka bir özelliğiyle gündeme geldi, dikkatleri üzerine geçti. Okulda 30 ikiz, 1 üçüz öğrenci eğitim görüyor. Bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için girişim başlatılan okulda, en çok yaşanan ise birbirine benzeyen öğrencilerin isimlerinin karıştırılması oldu. İzmir\'in Buca ilçesinde, Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, başarılı eğitimin yanında tesadüf sonrasında farklı bir özelliğiyle de ön plana çıktı. Okulda 30 ikiz ve 1 üçüz öğrenci okuyor. Bin 400 öğrencisi bulunan okulda sabahçı ve öğlenci olmak üzere eğitim alan ikiz ve üçüz öğrencileri fark edenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Öğrencilerin 16\'sının tek yumurta ve 14\'ünün de çift yumurta ikizi olduğu öğrenildi. TEK ZORLUK İSİM KARIŞIKLIĞI Okulda öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer öğrencilerin yaşadığı başlıca sıkıntı ise bu öğrencilerin isimlerinin karıştırılması oldu. Öğrencileri dersleri ve ikili ilişkilerinde karıştıran öğretmenlerin, bunu yaşamamak için onları kiloları, boyları, gözlükleri, vücut özelliklerine göre ayırt etmeye çalıştığı öğrenildi. Tek yumurta ikizlerinin de, sınıfın iki farklı köşesine oturtulduğu ifade edildi. Okulun bu özelliğini çocuklarını kaydettirip eğitimlerine başlamasından sonra fark ettiklerini söyleyen veliler, öğrenci karışıklıklarının yaşanmasıyla ilgili tatlı anılar edindiklerini anlattı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, okulda bu olayın tesadüfen yaşandığını, ancak ortaya çıkan bu hoş durumu da hem İzmir\'in hem de okullarının tanıtımı için Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvuracaklarını söyledi.