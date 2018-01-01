(Görüntülü Haber) İzmir'de yeni yıl coşkusu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİLER yeni yıla, Mirkelam ve Kargo grubunun konserinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenledi havai fişek gösterisini izleyerek girdi. İzmirliler, 2018\'e Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği konseri izleyen yüzlerce İzmirli şarkılara eşlik etti. Keyifli bir akşam geçiren vatandaşlar konserin ardından saat 00.00\'da başlayan havai fişek gösterisini izledi. Gökyüzüne dilek balonları bırakan vatandaşlar yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluklar beklediğini belirtti. Öte yandan polis, denizden polis botu ve havadan polis helikopteriyle güvenlik önlemi aldı. Kordon\'da düzenlenen etkinliklerin sona ermesinin ardından vatandaşlar dağıldı.