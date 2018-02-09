(Görüntülü Haber) İzmir'de Sevgililer Günü hedefi 3 milyon gül satmak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de durgun giden çiçekçilik sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nün yaklaşmasıyla birlikte canlandı. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, kış mevsiminin ılık geçmesiyle ürün çeşitliliği açısından bayram yaşadıklarını, bu yıl 14 Şubat\'ta, sadece İzmir\'de 3 milyon dal gül satışının hedeflendiğini söyledi.



İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kış, Sevgililer Günü nedeniyle yoğun taleple karşılaştıklarını, hem üreticinin hem esnafın hareketli günler yaşadığını belirtti. İşler iyi gitmese de özel günlerde moral bulduklarını söyleyen Kış, \"Sektör, kan ağlıyor. Yüzde 18 KDV sorunumuz var. Üretici bu yükün altında eziliyor. İnternetten çiçek satışı da bizi olumsuz etkiliyor. Bazı siteler rekabet etme şansımızı ortadan kaldırdı. Etik olmayan ticaret yapılıyor. İnsanlar evinden çıkmadan bilgisayar üzerinden çiçek siparişi veriyor. Ama bu satışta büyük firmalar kazanıyor, küçük esnaf kazanamıyor. Hem üreticinin hem satıcının kazanması için çiçeklerin değerinde satılması lazım\" dedi.



ÜRÜNLER BOL VE KALİTELİ



İzmir\'de, Bahçelerarası\'ndaki çiçek mezadına katılan Başkan Kış, bu yıl kış mevsiminde soğuk hava nedeniyle mağdur olmadıklarını dile getirdi. Ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin memnun edici olduğunu belirten Kış, \"Geçen yıl Sevgililer Günü\'nde kar yağışı nedeniyle seralar çökmüş ve ciddi zararlar yaşamıştık. Bu yıl havalar güzel gitti, ürünün kalitesi arttı. Soğukta çiçekler açmıyor. Bu yıl güller bir ay önce geldi. Ürün bolluğu yaşıyoruz. Kaliteli güller var. En fazla kırmızı gül tercih ediliyor. Gülün yanında orkide, saksı çiçekleri ve antoryum revaçta. İzmir\'de 3 milyon dal gül satışı hedefleniyor. Bizim için önemli olan yerli üreticinin malını değerlendirip onların ürünlerini satmak\" diye konuştu.



ERKEN SİPARİŞ



Gülün tanesinin geçen yıl 7.5, 10 ve 15 lira civarında olduğunu hatırlatan Başkan Kış, bu sene de fiyatların değişmeyeceğini söyledi. İzmirlilerin çiçek alırken, tedirginlik duymalarına gerek olmadığını vurgulayan Kış, fiyatların oturduğunu ve esnafın özel günleri koz olarak kullanmayacağını dile getirdi. Kış, \"Vatandaşlarımız en mutlu günlerinde mutsuz olmasınlar. Çiçekçi dükkanlarından görerek çiçeklerini alsınlar. Mağdur olmamak için de birkaç gün önceden sipariş versinler\" dedi.



TAZE ÇİÇEK TELAŞI



Mezada katılıp, en taze çiçekleri uygun fiyattan almayı hedefleyen Afyon Çiçekçiler Dernek Başkanı Soner Çoban ise \"Bugünlerde tatlı telaşımız var. 14 Şubat Sevgililer Günü için İzmir\'de düzenlenen mezattan mal alıyorum. Bu özel günde en güzel hediye çiçek\" diye konuştu.



Yılbaşı ile Sevgililer Günü\'nde mezatların daha keyifli olduğunu belirten ziraat yüksek mühendisi ve peyzaj mimarı Yasemin Çelebi Sağlık da \"Çiçek, her zaman güzel bir obje. Güllerin taze olması ve görselliği bizim için önemli. Buradan aldıktan sonra sepetlerle aranje edip satıyoruz. Geçen yıl gülün tanesini 7 TL\'den satmıştık. Bu yıl 10 ila 15 liradan satarız. Fiyatların güne göre değişmesi satıcıya bağlı; ama çiçekçilik bir kültürdür. Her malın sunumu alıcısını etkiler\" dedi.