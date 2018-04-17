T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir'de otoparkta intihar

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'nci katından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P

17 Nisan 2018 20:58

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7\'nci katından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P., yaşamını yitirdi.

Olay, gündüz saatlerinde Alsancak Polis Merkezi yakınlarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın 7\'nci katına çıkan Onur P., buradan kendisini boşluğa bıraktı. Onur P.\'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Onur P.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Onur P.\'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAKonakOnurOlayAlsancak Polis MerkeziOlaylaAdli Tıp Kurumu Morgu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24