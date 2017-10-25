(Görüntülü Haber) İzmir'de öğrendiği Türk halk oyunları, hayatının akışını değiştirdi

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İNGİLTERE\'de dans üzerine üniversite eğitimini tamamlayan Ceyda Tanc, Türk olan babası ile okullarına gelen Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, Türk halk oyunlarıyla tanıştı. Özellikle zeybekten etkilenen Tanc, burada öğrendiği Türk motiflerini kendi oluşturduğu modern dansa uyguladı, yeni bir grupla gösterilere çıktı. Çeşitli festivaller ve çok sayıda platformda sahne alan Tanc, Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirildi. Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü\'nden mezun olan Ceyda Tanc, 2011 yılında Türk olan babası ile okullarına gelen Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin\'in yönlendirmesiyle geldiği İzmir\'de, dört aylık halk oyunları eğitimi aldı. 21 yaşında ilk kez Türk halk oyunları ve motifleriyle tanışan Tanc, bunları, kendi geliştirdiği modern dansla birleştirip İngiltere\'de gösteriler sunmak için çalışma yaptı. Dans eğitimi alan kızlardan grup kuran Ceyda Tanc, Türk halk oyunları motifleriyle oluşturduğu yeni figürlerini, gösterilerde sunmaya başladı. Çeşitli festivaller ve çok sayıda platformda sahne alan Tanc, Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirildi. İngiltere\'de de dikkat çeken Ceyda Tanc, yaklaşık üç yıl önce dans ekibiyle İzmir ve Muğla bölgesini gezdi. Onların da dans figürlerini yerel eğitmenlerden öğrenmelerini sağladı. YENİ GÖSTERİ İÇİN İZMİR\'DE İngiltere\'deki çalışmalardan sonra Ceyda Tanc; Gemma Shrubb, Georgia Godfrey, Hayley Ovens, Chloe Mead ve Charlotte Wood\'dan oluşan ekibiyle İzmir\'e geldi. Dans grubu, erkek dans motiflerini kadın vücudunda sergiledikleri AY/NA adlı gösteriyle 27 Ekim gecesi İzmir\'deki Atatürk Kültür Merkezi\'nde sahne alacak. Provalar sırasında çalışmaları hakkında bilgi veren Ceyda Tanc, \"Türk halk oyunlarını görüp öğrendikten sonra çok etkilendim. Bunları kullanabileceğimi düşündüm. İngiltere\'de bu öğrendiklerimi yeni bir dans üzerinde uyguladım. Önceleri Kafkas motiflerini kullanıyordum ama artık zeybek daha çok kullandığım alan oldu. Ama erkek zeybeğini kullanıyoruz çünkü, gösterimizin temelinde o var\" dedi. Dans grubu üyeleri de İzmir\'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını, Türk halk oyunları figürlerinin kendi ülkelerininkinden daha zor olduğunu, ama öğrendikçe büyük keyif aldıklarını anlattı. Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin de İzmir\'in modern dans konusunda açığının bulunduğunu, bu gösterilerle bunları kapattıklarını ifade etti.