(Görüntülü Haber) İzmir'de kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralı (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, iddiaya göre bir aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkan içinde 5 polisin bulunduğu otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez yaşamlarını yitirdi, 3 polis ağır yaralandı.



Kaza, bugün sabah saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak\'tan Bornova yönüne giden, içinde 5 polisin bulunduğu 45 HA 1632 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez araçtan yola fırladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öğe ve Hakyimez\'in kaza yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan polis memurları 24 yaşındaki Enis Davarcı ve 25 yaşındaki Sinan Şentürk Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, 25 yaşındaki Hüseyin Kurnaz ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. 3 yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Kazada yaşamlarını yitiren polis memurları Erdem Öge ve Tolga Hakyimez\'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.



Polis, kazanın nedenini belirlemek için cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. İzmir trafiğini etkileyen kazada, aracın ve cenazelerin kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.



İzmir\'de 6 ay önce göreve başlayan dönem arkadaşı 5 polisin bugün izinli oldukları ve günü birlikte geçirmek için buluşup yola çıktıkları öğrenildi.



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 3 yaralı polisi hastanede ziyaret ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirterek, \"Ülkemizin en büyük sorunu trafik terörüne 2 arkadaşımızı kurban verdik. Trafik kazalarını azaltmak için çok büyük mücadelemiz var. Ölen arkadaşlarıma Allah\'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı arkadaşlarımın ziyaretlerinde bulundum. Bütün doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. 3\'ünün de hayatı tehlikeleri var\" dedi.