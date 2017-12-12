(Görüntülü Haber) İzmir'de kafeteryada yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir kafeteryada, sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, hasara neden oldu.



Bugün saat 16.30 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'ndeki bir kafeteryanın depo ve tuvaletlerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Müşteri bulunmayan, sadece çalışınların olduğu iş yerinden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada maddi hasar meydana geldi.



Yanan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.