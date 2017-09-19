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(Görüntülü Haber) İzmir'de helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kent genelinde 702 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 20 kilo esrar ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı

19 Eylül 2017 20:53

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kent genelinde 702 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonunda 20 kilo esrar ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Narko Sokak-3, Narko-İlçe ve Narko-Metruk adıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 641 noktada 264 ekip, 702 polisle denetim yapılırken, operasyon 3 helikopter ve 6 insansız hava aracı drone\'larla desteklendi. Denetimlerde 2 bin 396 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 23 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 kişiye ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Farklı suçlardan haklarında aranması bulunan 22 kişi de gözaltına alındı.

Operasyonda 102 işyeri denetlenirken, 7 iş yerine sigara içmek ve içirmekten, küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, küçük yaşta işçi çalıştırmaktan, 2 işyeri sahibine küçük yaşta oyun oynatmaktan ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 3 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı. Uygulama noktalarında durdurulan 388 araç ekipler tarafından incelendi, 44 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca 12 araçta trafikten men edildi.

Operasyon sonunda 119 içime hazır hale getirilmiş toplam 20 kilo 348 gram esrar, 15 gram bonzai, 10 ecstasy hap ve 5 gram kokain maddesi ile 199 şişe kaçak içki,1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği kartuşu, 12 tabanca mermisi, 2 şarjör,1 sigaramatik ve 1 oyunmatik ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

 

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