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(Görüntülü Haber) İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet GÜNEY- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki bir barda garson ile 3 müşteri arasında çıkan tartışma, barın dışında da devam etti

04 Ekim 2017 14:27

Mehmet GÜNEY- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'ndeki bir barda garson ile 3 müşteri arasında çıkan tartışma, barın dışında da devam etti. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden 21 yaşındaki Mehmet Şahin Yenice aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, aynı yaştaki Cenk Aras yaralandı. Kavgayla ilgili olarak garson 22 yaşındaki M.İ. gözaltına alındı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, barda garson olarak çalışan 22 yaşındaki M.İ., küfürlü konuştukları gerekçesiyle müşteriler Mehmet Şahin Yenice, Cenk Aras ve Kubilay Arslan\'ı uyardı. Garson ile 3 müşteri arasında tartışma çıktı. İşletmenin kapanmasının ardından bardan çıkan M.İ., kaldırımda yürüdüğü sırada tartıştığı müşterilerle karşılaştı. Burada yeniden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. M.İ., bıçakla Yenice ile Aras\'ı yaralarken, Arslan ise kavgada yaralanmadı. Kavgayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yenice\'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Aras\'ı ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Aras\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Mehmet Şahin Yenice\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. M.İ., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınırken, iddiaya göre Yenice ve Aras\'ı kendisinin bıçakladığını söyledi. Kavgaya karışan 3 kişiden biri olan Arslan, arkadaşı Yenice\'nin hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir polis memuru Arslan\'ı sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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