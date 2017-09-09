(Görüntülü Haber) İzmir'de 9 Eylül coşkusu (5)

KUTLAMALARA DEVAM EDİLDİ İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı\'nda devam edildi. İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep\'in yanı sıra CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda İzmirli törenlere katıldı. Konak Meydanı\'ndaki bayrak törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Erol Ayyıldız ise aynı saatlerdeki açılış ve temel atma programı nedeniyle buradaki kutlamalara katılamadı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yaptı. Kocaoğlu, \"9 Eylül sadece ülke topraklarının değil; varlığımızın, namusumuzun ve hürriyetimizin işgalden kurtarıldığı bir gün! Ama 9 Eylül sadece kurtuluş değil! Aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü. 9 Eylül bir destan, emperyalizme karşı ilk kurşun 9 Eylül. Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin, İsmet Paşa, Mustafa Kemal\'dir 9 Eylül, Mustafa Kemal! 9 Eylül namus, 9 Eylül zafer, 9 Eylül bağımsızlık, 9 Eylül inanç, 9 Eylül hürriyet, gurur, kıvanç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin mayasıdır 9 Eylül. Ne mutlu bizlere\" dedi. \"EFEDİR İZMİRLİ EFE\" Kurtuluş Savaşı\'nı başlatan kahraman bir kentte yaşadıklarını, İzmirliler olarak, Atatürk\'ün \'hemşehrisi\' olmaktan onur duyduklarını belirten Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti: \"Atamıza sahip çıkmayı, her şeyden önce bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Evet; İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan! Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar.\" \"İZMİR MARŞI UNUTTURULAMAK İSTENECEK MARŞ DEĞİLDİR\" İzmir\'in ve Türkiye\'nin kurtuluş gününde, 9 Eylül\'de; Atatürk\'ü silmek, unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlere, Atatürk\'e yapılan saldırılara kol kanat gerenlere, Atatürk\'ün kenti İzmir\'den seslendiğini belirten Kocaoğlu \"Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığımızın varlık sebebi, halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatı, Modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Cumhuriyet Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet! Herkes bunu böyle bilmelidir! Ve \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa\' dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş değildir. İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa\'nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız. Allah\'ından utansın dönenler geri. Ama biz dönmeyiz bu yoldan! Doğum günün kutlu olsun İzmir! Sen çok yaşa, çok yaşa İzmir\" diye konuştu. Tören Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi\'nin folklor gösterisi, lise öğrencilerinin şiir dinletesiyle devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de gösterilerini sundu. Ardından tüm ekiplerin final gösterisi ile kutlama programı sona erdi. 3\'üncü Büyük Taarruz Bisiklet Grubu da Anıtkabir\'den, savaşın yaşandığı güzergahları geçerek getirdiği Türk bayrağını, Cumhuriyet Meydanı\'nda İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz\'a verdi.