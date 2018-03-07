(Görüntülü Haber) İzmir'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı

İzmir\'de 6 katlı oteldeki yangında can pazarı (2) - Yeniden Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Basmane semtindeki bir otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangında, can pazarı yaşandı. Alevlerin bir anda sardığı otelde kalan 2 kadın, 6\'ncı katta mahsur kaldı. Otomobilin üzerine düşen kadınlardan biri ağır yaralanırken, diğeri ise tele takılarak düştüğü için hafif yaralı olarak kurtuldu. Otelde kalan 2 kişi de dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı. Mehmet Zeki Işık\'a ait, ilk 3 katı tadilatta olan, toplam 71 odalı Alican Hotel\'de bugün sabah saatlerinde, ilk belirlemeye göre, 5\'nci kattaki odada kalan müşterilerden Özer Sipahi\'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryasının patlayarak perdeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Otelden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalan, bir eğlence mekanında çalıştıkları ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın, 6\'ncı katın balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Bir süre yan yana oturan kadınlar, korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada kadınlardan biri yan binaya geçmek isterken, ayağı boşluğa geldi ve aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Alevler ve simsiyah dumanın yaklaşmasıyla panikleyen diğer kadın da kendisini aşağıya bıraktı. Elektrik teline takılan ikinci kadın, düşüşünün yavaşlaması sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri büyük panik yaşanan oteldeki diğer müşterileri ise tahliye etti. Otelin bütün katlarını saran alevlerini söndürmek için ekipler seferber oldu. Polis ise güvenlik önlemi alarak, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen oteldeki yangında büyük maddi hasar oluştu. \'EŞİMİ SON ANDA KURTARDIM\' Otelde kalan müşterilerden Nuri Mutlukal, odada uyuyan eşini son anda kurtardığını belirterek, \"Ben kahvaltı için alt kata inmiştim. Yangın çıktığı söylendi, insanlar bağırmaya başladı. Hemen 5\'inci kattaki odada uyuyan eşimi kurtarmak için yukarıya çıktım. Koridorda yoğun bir duman vardı. Odaya girip eşimi uyandırdım, otelden çıktık. Bu sırada iki kadın balkona çıktı. Çok alev vardı. Biri yan binaya geçmek isterken otomobilin üzerine düştü. Diğeri ise aşağıya atladı. Tele takıldığı için sert şekilde düşmekten kurtuldu\" dedi. UYUYAN MÜŞTERİLERİ UYANDIRDI Otelde yangın çıktığını gören dışarıdaki vatandaşlardan Adnan Bilgiç, içeri girip, seslenerek ve kapıları çalarak, uyuyan müşterileri uyandırıp, dışarı çıkmalarına yardımcı oldu. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.