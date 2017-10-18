(Görüntülü Haber) İzmir'de 3 bin kişi kalpaklı Atatürk portresi oluşturacak

İZMİR DHA İZMİR\'de Bayraklı Belediyesi, 28 Ekim Cumartesi akşamı Smyrna Meydanı\'nda 3 bin kişi yan yana dizilerek Atatürk\'ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak. Aynı anda zeybek oynayacak 3 bin kişi semt merkezlerinde, belediyenin spor tesislerinde prova yapıyor. Bayraklı Belediyesi\'nin 28 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceği etkinlikte saat 19.23\'te 3 bin kişi aynı anda zeybek oynayacak ardından da bir ilki gerçekleştirerek, Atatürk?ün renkli kalpaklı portresini oluşturacak. Bu projenin prova çalışmaları sürüyor. Farlı yaş gruplarındaki gönüllüler eğitmenler eşliğinde zeybek oynuyor. Öte yandan bu gösteri sonrası sevilen sanatçı Haluk Levent sahne alarak şarkılarını İzmirliler için seslendirecek. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, etkinlik için Cumhuriyet gönüllülerinin ara vermeden çalıştığını belirterek, Yıllar boyu unutulmayacak etkinliğimize katılmak için Bayraklı\'nın dışından da çok fazla başvuru oldu. Vatandaşlar, \'Atatürk için, Cumhuriyet için bu etkinlikte ben de yer almak istiyorum\' dedi. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Yine Cumhuriyet Bayramımıza yakışır bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İzmir\'in çiçekleri Bayraklı\'da açacak. Tüm hemşehrilerimizi 28 Ekim akşamı Smyrna Meydanı?na bekliyoruz dedi.