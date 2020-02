(Görüntülü Haber) İzmir'de 23 Nisan coşkusu

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen bayramın coşkusunu yaşayan çocuklar, şiirler okudu, gösterilerini sundu.



İzmir\'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na saat 09.30\'da, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi\'nin çelenk sunmasıyla başladı. Kutlamalarda öğrencilerin gösterilerinin bulunduğu program da saat 10.00\'da yine aynı alanda, gerçekleştirildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalarda protokol üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.



MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞMA YAPTI



Törende öğrencilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, \"Tarihinin her döneminde ayrı başarı hikayelerine imza atan aziz milletimiz, İstiklal Harbi esnasında bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşmış, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920\'de, \'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir\' şiarıyla kurulan Meclisimiz, necip milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan aşkının, milli iradenin neticesidir. Bugünümüzün neşesi ve yarınımızın umudu, en güzel hayallerimizin mimarı çocuklarımız, varlığımızın teminatıdır. Dünyaya çocukların gözünden bakabilseydik eğer, ne savaşlar ne yokluk ne acılar kalırdı. Her çocuk özeldir, her çocuk geleceğe ekilen bir fidandır. Sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle ve şefkatle sulayacağımız fidanların kökleri toprağa daha sıkı sarılacaktır. Milli, manevi değerlerimizle, al bayrağın gölgesinde büyüyen çocuklarımız, yarının güçlü Türkiye\'sinin mimarları olacaktır. Gelecekte ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur\" diye konuştu.



Konuşmasını sürdüren Ömer Yahşi, \"Sevgili çocuklar, ülkemizin yarınlarına yön ve istikamet verecek sizlersiniz. Bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Milletimizin kuvvet kaynağı, sınırsız hayallerisiniz. Sizler bedensel ve zihinsel anlamda gelişip büyürken ruhen huzurlu, fikren güçlü, mutlu nesiller olmanız en büyük temennimizdir. Geleceği şekillendirmek demek, gelecekle ilgili fikri hazırlığı yapmak demektir. Yarının bahçesine yeni bir tohum atın, bu tohum da bilgi olsun, iyilik olsun, bizi biz yapan, bu toprakları vatan yapan tüm değerler olsun. Bu tohumu samimiyetle, azminizle ve inançla sulayın. Ülkesine ve bayrağına tutkulu; okuyan, araştıran, düşünen bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, kendine güvenen bir nesil olmanız; sizi, ailenizi milletimizi ve insanlığı yüceltecektir. Güneş yüzlü evlatlarım. Siz Türkiye gibi aydınlık ve güzelsiniz. Şanlı tarihimizden alacağınız özgüvenle, el ele verip samimiyetle gayret gösterdiğinizde bu cennet vatanımız, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlara umut ve ilham kaynağı olacaktır\" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi\'nin konuşmasından sonra Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, \'23 Nisan\', aynı okuldan Ulaş Reyyan Ömüral ise \'23 Nisan Çocuğuyum\' adlı şiirleri okudu. Ardından kentteki 30 okuldan gelen bin 300 öğrenci, farklı bölgelerin oyunlarını sundu, gösteriler yaptı. Günlerdir bu gün için hazırlanan çocuklar sırasıyla, \'Geçmişten Geleceğe Anadolu\' adlı otantik tablo, \'Ümidimiz Gençliktedir\' isimli çağdaş tablo, \'Memleket Sevdası\' isimli dinamik tablo ve \'Atatürk Çocuklarıyız\' adı altında da final tablosu oluşturdu. Gösteriler, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli müzikler, protokol üyeleri ve seyircileri de eğlendirdi.