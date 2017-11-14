(Görüntülü Haber) İzmir yerli otomobil fabrikasına talip oldu

Utku BOLULU/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye\'nin yerli otomobilini üretecekleri açıklanan BMC, Kıraça Holding, Anadolu Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding ön çalışmalara başlarken, İzmir, otomotiv fabrikasının kurulucağı kent olmak istiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun öncülüğünde bir araya gelen İzmir iş dünyası, otomobil fabrikasının İzmir\'e yapılması için \'Biz Hazırız\' sloganı ile harekete geçip lobi faaliyetlerine başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, birlikte hareket etme çağrısı kapsamında İzmir sanayi ve iş dünyası ile otomotiv ve yan sanayi sektörlerinin temsilcileri Tarihi Havagazı Fabrikası\'nda toplantı yaptı. Yerli otomobil fabrikasının İzmir\'e kurulması için çalışma yapmaya karar verildi. Yer seçiminde Aliağa, Bergama ve Kınık bölgesi öne çıktı. Çalışmaları takip etmek, lobi faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları\'ın yürüteceği 8 kişilik komite seçildi. Komite\'de Faruk Güler, Mehmet Tiryaki, Fatih Uysal, Neşe Gök, Abdullah Baysak ile Bertuğ Ösen ve Mustafa Menku yer aldı. İlk iş olarak haftasonu İzmir milletvekilleri davet edilerek fabrikanın İzmir\'e kurulması için destek istenecek. YOL HARİTASI BELİRLENDİ Yerli otomobil fabrikasının İzmir\'e kurulması amacıyla düzenlenen toplantı sonunda yapılan basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli otomobil üretim hamlesi ve beş girişimicinin iştirakiyle kurulacak otomobil fabrikasının İzmir\'e getirilmesi, yatırımın İzmir\'de yapılması dilek ve isteklerini iletmek üzere yol haritası çalışması yaptıklarını açıkladı. İzmir\'in avantaj ve dezavantajları, uygun olan yerler konusunda fikir alışverişi yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi: \"Çalışmaların takibi için bir komite kurduk. Bu komite lobi çalışması da yapacak. Hafta sonu tüm partilerin İzmir milletvekillerini davet edeceğiz. Milletvekillerine bu girişim için Ankara\'da lobi yapmaları için isteklerimizi ileteceğiz. Umuyorum, komitenin yapacakları, milletvekilleri ve kanaat önderlerinin girişimleri, yer seçimi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin altyapıda, yasal çerçevede vereceği destekleri de değerlendirip, yerli otomobil fabrikasının İzmir\'i kurulması için çalışmalar gerçekleştireceğiz.\" \"İZMİR\'İN AVANTAJLARI ÇOK\" EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir\'de birlikte haraket edebileceklerinin en önemli göstergesi olan bir gün yaşadıklarını söyledi. Aziz Kocaoğlu\'nun daveti üzerine odalar, otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileriyle biraraya geldiklerini belirten Yorgancılar, şöyle dedi: \"Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın deyimiyle 5 babayiğitin seçilmesine paralel olarak yerli otomobil yapılması kararının ardından fabrikanın kurulacağı kent için aday olduğumuzu, talip olduğumuzu ve İzmir\'in önemli avantajları olduğunu değerlendirdik. Biz arabanın ne şekilde, ne özellikte olacağından ziyade İzmir\'in avantajlarını öne çıkaran, liman, insan kaynakları, geçmişteki BMC ve Opel fabrikaları yatırımları, son dönemlerde otomobil yan sanayindeki başarılı çalışmaların sonucu en önemli merkezin İzmir ve çevresi olduğunda mutabık kaldık.\" BERGAMA, ALİAĞA, KINIK ÖNE ÇIKTI Yorgancılar, hafta sonu İzmir milletvekillerine destek isteyeceklerini söyledi. En önemli avantajın Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir milletvekili olması ve Ege milletvekili olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin işe sahip çıkacağı yönündeki düşünce olduğunu getiren Yorgancılar, şöyle dedi: \"Bu eseri İzmir\'e kazandırmak için gayret göstereceğiz. Yer seçimi konusunda yaptığımız çalışmalar sonucu Bergama, Aliağa, Kınık bölgesinin öne çıkıyor ama daha detaylı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi planlar, arsa durumlarıyla ilgili alternatif yerler konusunda muhtelif araştırma ve çalışmalar yapılacak.\" Otomotiv yatırımcısının araziye, lojistik avantajlara bakacağını, yan sanayi ve iş gücünün de çok önemli olduğunu belirten Yorgancılar, insan kaynakları, işgücü, üniversite-sanayi işbirliğinin İzmir\'de varolduğunu söyledi. Yorgancılar \"Liman avantaj, İstanbul-İzmir otoyolu bittikten sonra daha da büyük avantaj olacak\" dedi. Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı (İTO) Ekrem Demirtaş, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Başkanı Mehmet Ali Susam, ESBAŞ CEO\'su Faruk Güler, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ercan Korkmaz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay, EGOD önceki başkanı Mustafa İduğ, ESİAD Yüksek İstişare Konsey Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Poyraz Otomotiv Başkanı Selami Özpoyraz, Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, Peteksan Oto Radyatör Firması yetkilisi Fatih Atabulu, İntegral Menkul Analisti Ozan Batu, Dönmez Debriyaj Yönetim Kurulu Üyesi Hatice İvit, Sektör Danışmanı Mustafa Menku, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, MHP İl Başkan Yardımcısı Adil Özyiğit, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Çelikiş Yedek Parça Firması Genel Müdürü Okyay Erik, NESAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Sandalcı, BMC Ticari Araçlar Kar Merkezi Direktörü Bülent Santırcıoğlu, Far-San Otomotiv Sahibi Mustafa Şahin katıldı.