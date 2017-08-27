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(Görüntülü Haber) İzmir Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi (3)

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)'GÜLMECENİN SON ÜÇLÜSÜNÜ KAYBETTEİK' İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki evinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Yazar Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile gelini Muhterem İzgü büyük üzünt

27 Ağustos 2017 11:59

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)\'GÜLMECENİN SON ÜÇLÜSÜNÜ KAYBETTEİK\' İzmir\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki evinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Yazar Muzaffer İzgü\'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile gelini Muhterem İzgü büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti. Türk Edebiyatı\'nın gülmecenin son üçlüsünü kaybettiğini söyleyen Ahmet Şahin İzgü, \"Türk okurunun başı sağolsun. Sevgili babamızı kaybettik. Babamızı kaybetmemizle gülmecenin son üçlüsünü de kaybetmiş bulunuyoruz. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü. Cenazeyi Pazartesi öğlen Hocazade Camii\'nde kaldırmayı düşünüyoruz. Babamız Doğançay Mezarlığı\'nda eşi Gülümser İzgü\'nün yanına defnedilecek\" dedi. Ayrıca Muzaffer İzgü\'nün yazar dostu Bekir Yurdakul da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

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