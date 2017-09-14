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(Görüntülü Haber) İzmir Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, 27 yaşındaki Barış Adalı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi

14 Eylül 2017 12:37

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)İZMİR\'in Narlıdere İlçesi\'nde, 27 yaşındaki Barış Adalı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada, sürücü Adalı yaralandı. Kaza, bugün saat 01.30 sıralarından İzmir-Çeşme Otoyolu Narlıdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Barış Adalı yönetimindeki 35 YU 668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sol tarafındaki demir bariyerlere, ardından da sağ taraftaki demir bariyerlere ve ağaca çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Adalı yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Adalı\'yı ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Adalı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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