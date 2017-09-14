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(Görüntülü Haber) İzmir merkezli PKK operasyonu: 17 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlayıp, örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı

14 Eylül 2017 15:14

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK\'ya maddi destek sağlayıp, örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik İzmir merkezli Muş, Batman ve Manisa\'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda PKK\'ya maddi destek sağlayan ve kırsal bölgelerde örgüt adına faaliyet gösterecek kişi temin ettikleri belirlenen 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermiler bulundu. Gözaltına alınan 17 kişi sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.

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