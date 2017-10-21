(Görüntülü Haber) İzmir Körfezi'nde yüzer platformda konser

İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ sanatçı Jehan Barbur, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından körfezin üzerine kurulan 375 metrekarelik yüzer platformda konser verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yürüttüğü İzmir Kıyı Tasarımı Projesi, ilk kez deniz üzerinde bir sahnede gerçekleştirilen konserle taçlandı. Konak Vapur İskelesi\'nin hemen yanındaki Çim Amfi önünde hazırlanan 375 metrekarelik yüzer platformda sahne alan çok yönlü sanatçı Jehan Barbur, izleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. \'Günbatımı Konserleri\' adı altında düzenlenen etkinliğin izleyicileri arasında CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da vardı. Başkan Kocaoğlu, çim amfi üzerinde konseri izleyen müzikseverlerle birlikte tempo tutup şarkılara eşlik etti. Yüzer platform üzerindeki \'Günbatımı Konserleri\'nin ikincisi, bu akşam Bostanlı Rekreasyon Alanı Günbatımı Seyir Terası karşısında gerçekleştirilecek. İzmirli pop sanatçısı Ege, unutulmaz şarkılarını deniz üstünden seslendirecek,