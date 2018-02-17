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(Görüntülü Haber) İZBAN'da 'Artı Para' arbedesi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Banliyö Treni'nde (İZBAN) uygulamaya konulan 'Artı Para' sistemi nedeniyle turnikelerden geçemediğini söyleyen yolcular, duruma tepki gösterdi

17 Şubat 2018 16:10

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Banliyö Treni\'nde (İZBAN) uygulamaya konulan \'Artı Para\' sistemi nedeniyle turnikelerden geçemediğini söyleyen yolcular, duruma tepki gösterdi. İZBAN trenine binmek isteyen, ancak önceki gün uygulamaya konulan \'Artı Para\' sistemi nedeniyle bakiyesi yeterli olmadığı için turnikeden geçemeyen bir kişi, öfkelendi. \"Kartımda para var, binemiyorum\" diye bağıran vatandaşı sakinleştirmek için özel güvenlik devreye girdi. Bu sırada istasyondaki diğer yolcular da vatandaşı haklı bulup destekledi. Özel güvenlik görevlileriyle yolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. \'ARTI PARA\' 15 ŞUBAT\'TA BAŞLADI İzmir\'in bir ucundaki Aliağa\'dan diğer ucundaki Selçuk\'a kadar olan 136 kilometrelik hatta hizmet veren kent içi banliyö sistemi İZBAN, 15 Şubat Perşembe günü \'Artı Para\' adı verilen yeni sisteme geçti. Yeni uygulamada yolcular, 25 kilometreye kadar olan seyahatlerini yine 2,86 TL ödeyerek yapabilecek, sonrasında ise gittiği mesafenin ücretini verecek.

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