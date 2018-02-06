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(Görüntülü Haber) İYİ Parti Bodrum'da Başkan Şahbaz

Hülya ELTEŞ -Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı'nın tek aday ile gidilen 1'inci olağan kongresinde Mehmet Onur Şahbaz, başkanlığa seçildi

06 Şubat 2018 21:36

Hülya ELTEŞ -Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın tek aday ile gidilen 1\'inci olağan kongresinde Mehmet Onur Şahbaz, başkanlığa seçildi. İYİ Parti Bodrum İlçe 1. Olağan Kongresi, Bodrum\'daki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Kongreye tek aday olan Mehmet Onur Şahbaz\'ın listesiyle gidildi. Kayıtlı 110 delegeden 78\'i sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Şahbaz, başkanlığa seçildi. Şahbaz\'ın yönetim kurulu, Yaşar Kefeli, Hatice Eker, Nevzat Kanber, Melek Yılmaz, Semih Nalbantoğlu, Serhan Kaya, Barbaros Kaplan, Seha Ergene, Fatma Betül Köseoğlu, Ersan Öktür, Uluç Tezel, Dilek Mirel, Mehmet Nejat Sönmez, Özlem Özdemir, Mustafa Erdoğan ve Mehmet Şahin\'den oluştu. Başkanlığa seçilen Mehmet Onur Şahbaz, kendisine destek veren delegelere teşekkür ederek \"Artık Türk siyasi hayatının ve herkesin Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti değişimine büyük bir sabırsızlıkla ve büyük bir iştahla beklentisi var. Bunu ortaya koyduk. Şimdi de yavaş yavaş sahaya geçmiş bulunuyoruz. Bu hızlı kongre sürecimizden hemen sonra bizler tüm Bodrum\'a hızla yayılıp hem üye kayıtları hem mahalle temsilciliklerini bir an önce oluşturup, partimizin hem Bodrum hem de Türkiye\'de hak ettiği yere bir an önce gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Gelişmiş, zengin, müreffeh, işsizlikle uğraşmayan Türkiye\'ye olan özlem bizi ortak bir amaca ortak bir hedefe kilitlemiş durumda. Bu heyecanı hiç kaybetmeden ve azaltmadan biz çok çalışmaya devam edeceğiz\" dedi. 2009- 2014 yılları arasında mahalleye dönüştürülen Ortakent- Yahşi beldesinde MHP\'den belediye başkanlığı yapan Mehmet Onur Şahbaz, geçen Ocak ayında görüş ayrılığı nedeniyle partisinden istifa etmişti.

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