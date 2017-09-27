T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (2)

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı

27 Eylül 2017 18:54

Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA İvedik Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa TURAPOĞLUMuhammet BAYRAMANKARA DHAANKARAOrganize Sanayi BölgesiBölgeyeEkiplerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24