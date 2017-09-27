(Görüntülü Haber) İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (2)
Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı
27 Eylül 2017 18:54
Mustafa TURAPOĞLU - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ANKARA İvedik Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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