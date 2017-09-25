(Görüntülü Haber) İtfaiyecilerden maskeli zeybek oyunu

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de itfaiye teşkilatının kuruluşunun 303\'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, itfaiyeciler zeybek oynadı. Denizli\'de itfaiye teşkilatının kuruluşunun 303\'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda tören düzenlendi. Meydanda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, stantlar kurulup, itfaiyenin hizmetleri tanıtıldı. Törene, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gökoğlan, itfaiye amirleri ve erleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve itfaiyeci kostümü giyen ilkokul öğrencileri tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. \'KENTİN 52 NOKTASINDA GÖREVE HAZIRIZ\' Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, itfaiye teşkilatlarının dünya standartlarındaki teknolojik donanımıyla kentin 52 noktasında göreve hazır bulunduğunu söyledi. Başkan Zolan, \"Arzumuz, itfaiyecilerimize gerek duyulmasın, yerinde hareketsiz dursun. Ancak hayatın gerçekleri var. Felaketler, afetler olabilir. Birçok araç ve gerecimizi Denizli\'nin 52 noktasında milletimize hizmet için teşkilatlanmış durumdayız. Araç ve gereçlerimiz de en üst teknolojiye sahip. İtfaiyecilik ise bir gönül işi. Ateşin, tehlikenin içine dalmak cesaret işidir. Tüm İtfaiyecileri çalışmalarından dolayı kutluyorum\" dedi. İTFAİYECİLERDEN KONDİSYON ZEYBEĞİ Konuşmaların ardından alana itfaiye erleri davet edildi. Yangın müdahale kıyafetleri giyen, sırtlarında oksijen tüpü taşıyan ve solunum maskesi takan itfaiye ekipleri, zeybek oynadı. İtfaiye erlerinin gösterisi izleyenlerden yoğun alkış aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü İsa Bay, itfaiyecilerin, kullandığı techizatlarlarla kondisyonlarını gösterdikleri renkli bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, \"İtfaiyeci arkadaşlarımız temiz hava solunum seti ve yangın söndürme kıyafetiyle kamuoyunun dikkatini çekmek için bu gösteriyi yaptı. İtfaiyecilerin hem yangında hem kurtarmada kullandıkları temiz hava solunum setleriyle yüksek nabızla da çalışabileceklerini, nefes alıp verebileceklerini göstermek için zeybek oynadılar\" dedi. GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT Kutlama töreninde, itfaiye ekipleri tarafından tatbikat yapıldı. Tatbikatta kullanılamaz hale gelmiş bir araç içerisinde temsili olarak sıkışmış yaralı çeşitli araç ve gereçler kullanılarak kurtarıldı. Kurtarma tatbikatı, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Ardından iki itfaiye eri, 20 metre yükseklikteki vinç üzerinden Türk bayrağı açarak iplerle zemine sarktı. Tören daha sorma protokol üyelerinin tanıtım stantlarını gezmesiyle sona erdi.