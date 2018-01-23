(Görüntülü Haber) İtfaiye, su birikintisindeki araçta mahsur kalan sürücüyü botla kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dün başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 2 metrelik su birikintisinde aracının içinde mahsur kalan bir minibüsün şoförü ise itfaiye erleri tarafından bot ile kurtarıldı. Kent genelinde dün başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti. Zaman zaman sağanak yağan yağmur, kentin bazı noktalarında su baskınlarında neden oldu. Merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar üzerindeki otoyol köprüsü altında yağmur nedeniyle yer yer 2 metre derinliğe ulaşan su baskını görüldü. Saat 07.00 sıralarında su birikintisini fark etmeyen sürücülerin yönetimindeki bir minibüs, bir kamyonet ve 3 otomobil suyun içinde kaldı. Kamyonet ve otomobil sürücüleri kendi çabaları ile araçlarından çıkmayı başardı. İhbar üzerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri, başka araçlarında suda kalmaması için yolu trafiğe kapattı. Aracından inemeyen minibüs şoförünün imdadına ise Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Bot yardımıyla minibüs şoförüne ulaşan itfaiye erleri, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yaklaşık 150 metrelik alandaki su birikintisi, ASKİ ekiplerince tahliye edildikten sonra araçlar bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.