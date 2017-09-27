(Görüntülü Haber) İtfaiye erleri, vatandaşları bilgilendirdi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, itfaiye erleri ilçe meydanında kurdukları stantta vatandaşlara broşürler dağıtıp, yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini anlattı. Demokrasi Meydanında stant açan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İslahiye Amirliği ekipleri, vatandaşlara şeker ikram ederek yangın konusunda uyarıların yer aldığı broşür dağıttı. İtfaiye erleri stantta ayrıca çocuklara boyama kitabı ve kalem dağıttı. Yangından önce alınacak tedbirleri vatandaşlara anlatan ve olası yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda uyarılar yapan itfaiye erleri, vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.