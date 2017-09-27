T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İtfaiye erleri, vatandaşları bilgilendirdi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, itfaiye erleri ilçe meydanında kurdukları stantta vatandaşlara broşürler dağıtıp, yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini anlattı

27 Eylül 2017 18:42

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, itfaiye erleri ilçe meydanında kurdukları stantta vatandaşlara broşürler dağıtıp, yangına nasıl müdahale etmesi gerektiğini anlattı. Demokrasi Meydanında stant açan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İslahiye Amirliği ekipleri, vatandaşlara şeker ikram ederek yangın konusunda uyarıların yer aldığı broşür dağıttı. İtfaiye erleri stantta ayrıca çocuklara boyama kitabı ve kalem dağıttı. Yangından önce alınacak tedbirleri vatandaşlara anlatan ve olası yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda uyarılar yapan itfaiye erleri, vatandaşların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGAZİANTEPDemokrasi MeydanındaBüyükşehir BelediyesiDaire BaşkanlığıAmirliğiYangından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24