(Görüntülü Haber) İtfaiye atık su kuyusuna düşen ineği kurtardı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te açık bırakılan yaklaşık 2 metrelik atık su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.



Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi\'nde Hacer Keleş\'e ait inek, otladığı sırada halı yıkama atölyesinin atık su kuyusuna düştü. Hacer Keleş ineğinin kuyuya düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldi. Hacer Keleş ve çevredekiler, hayvanı düştüğü kuyudan çıkartamayacaklarını anlayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kuyudaki suyu çekti. Daha sonra halatları bağlayan ekipler kuyu kenarlarına hayvanı kesmemesi için halı yerleştirdi. İşyeri çalışanları ile itfaiye ekipleri bağlanan halatlarla hayvanı çekerek kuyudan çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.



