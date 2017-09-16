(Görüntülü Haber) İtalyan savaş gemisi, eğitim için Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - İTALYA Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı \'Durand De La Penne\' isimli destroyer, aralarından kadınların da bulunduğu 88 İtalyan deniz harp akademisi öğrencisiyle birlikte Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı.



İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \'Durand De La Penne\' adlı gemi, 2017 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı. İlçe Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı ziyaretlerinin ardından savaş gemisi basına tanıtıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu İtalyan deniz harp akademisi 2\'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 88 asker, Türk askerleri ile diyalogları artırma ve teknik bilgiler kapsamında yaz eğitimleri yaptı.



Gzetecilere savaş gemisi gezdirildikten sonra komutan misafir odasında basın açıklaması yapıldı. Marmaris\'te ilk defa bulunduğunu ve çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Durand De La Penne Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri, \"Hepimiz Akdeniz insanlarıyız, birbirimize çok benziyoruz. Türkiye, çok güzel bir ülke. Aksaz\'daki liman ziyaretinde gösterilen misafirperverlik ve organizasyondan çok memnun kaldım. Burada kaldığımız sürede Türk askerleri ile yapılan eğitimlerde ikili ilişkilerimiz çok olumlu yönde arttı. Bu liman ziyareti, İtalya deniz harp akademisi kinci sınıf öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerinin iki amacı vardır: ilk olarak, İtalya ve İtalya Deniz Kuvvetleri\'nin önemli askeri ve ekonomik ilişkilerinin olduğu ülkelerle işbirliği ve diyaloglarını arıttırmaya destek olmak, yapılan müşterek deniz tatbikatları ve limanlardaki sosyal aktivitelerle karşılıklı operasyon bilgi anlayışını geliştirmektir. İkinci olarak ise 19 kadın toplam 88 kişiden oluşan ve \'Ateires\' sınıfı olarak adlandırılan ikinci yıl öğrencilerine eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmak. Türk Deniz Kuvvetleri\'ne gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim\" dedi.



GEMİNİN ÖZELLİKLERİ



148 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe sahip savaş gemisinde 25 subay, 149 astsubay ve 155 erbaş görev yapıyor. 5500 ton ağırlığındaki gemide 2 anti denizaltı ve anti savaş gemisi helikopteri bulunuyor. Kısa, orta ve uzun menzilli 10 füze, 4 makineli tüfek, 2 uçaksavar, üçlü atabilme özelliğine sahip anti denizaltı torpidosu bulunuyor. Her türlü hava şartlarında seyir yapabilmesi için son model teknolojik cihazlar ile donatılmış durumda.



Savaş gemisi, pazar günü şafak vakti Marmaris\'ten ayrılarak İtalya\'ya geri dönecek.