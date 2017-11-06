(Görüntülü Haber) İşyerlerinin önündeki paletleri çalan şüpheli kamerada

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA\'da Marangozlar Sanayi Sitesi içerisindeki işyerlerinden iki gün arayla palet çalan şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, 1 ve 3 Kasım tarihlerinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Eski Marangozlar Sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli plakası belirlenemeyen bir minibüsle iki işyerinin önüne gelen iki kişi, işyerlerinin önündeki paletleri minibüsün arkasına yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin paletleri seçerek aracına koyması ise dikkat çekti. Bu anlar ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.