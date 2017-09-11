(Görüntülü Haber) İşyerinin kepengine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde işyerinin kepenginde mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.



Hükümet Caddesi\'nde fotoğraf dükkanı sahibi Hüseyin Hacımahmutoğlu, işyerinin otomatik kepengini kaldırarak içeriye girdi. Bir süre sonra kepengin toplandığı yerden gelen kedi sesini fark eden Hacımahmutoğlu, itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın ve ekibi, kepengin kapağını sökerek boşlukta mahsur kalan ve kuyruğu sıkışan kediyi kurtardı. Yaklşık 20 dakika süren çalışmayla kurtarılan kedi sokağa bırakıldı.