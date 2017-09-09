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(Görüntülü Haber) İşyerinden hırsızlık, kamerada

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir işyerine sabah levyeyle giren 2 hırsız, işletmeden 15 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonları çaldı

09 Eylül 2017 20:49

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir işyerine sabah levyeyle giren 2 hırsız, işletmeden 15 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar ve cep telefonları çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Postane Sokak\'ta cep telefonu ve bilgisayar tamir ve satışı yapan bir mağazaya, bugün saat 05.00\'te, levyeyle kapıyı zorlayıp giren iki kişi hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasının görüntülediği o anlarda hırsızlar, işletmedeki 3 dizüstü bilgisayar ve 15 cep telefonu çaldı. Ayrıca hırsızların kendi telefonlarına da kılıf baktıkları ve aldıkları görüldü. Şüphelilerden birinin telefon kılıf rafından kendine özenle seçim yapması dikkatlerden kaçmadı. İki hırsız yaklaşık 15 dakika kaldıkları mağazadan 15 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarını alıp kaçtı. Sabah kapıyı açık görünce hırsızlığı fark eden işletme sahibi 33 yaşındaki Yunus Karaman, \"Çok rahat hareket etmişler, kendi dükkanlarına girer gibi girmişler, kendilerine kılıf seçmişler. Sabah bir arkadaşım dükkanın kapısının açık olduğunu görüyor ve beni aradı. Gelip baktığımda kapının levye ile zorlanarak açıldığını gördüm. Bir şeye dokunmadan jandarmaya haber verdim\" dedi. Kahraman\'ın şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, hırsızların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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