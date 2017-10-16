T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İşyerinde tabancalı saldırıda öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te 38 yaşındaki Savaş Öncebe, işlettiği züccaciye dükkanında kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirdi

16 Ekim 2017 00:29

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 38 yaşındaki Savaş Öncebe, işlettiği züccaciye dükkanında kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Hamdi Kutlar Caddesi\'nde meydana geldi. Savaş Öncebe\'nin sahibi olduğu züccaciye dükkanına gelen kimliği henüz belirsiz kişi, tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Öncebe, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Öncebe, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öncebe\'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışması başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPSavaşOlayHamdi Kutlar CaddesiVücudunaAcilAdli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24