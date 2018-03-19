(Görüntülü Haber) İsviçre'den gelip babasına mehterli süprriz doğum günü kutlaması yaptı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- İSVİÇRE\'de yaşayan İsmihan Konak İpek (40), Muğla\'nın Ortaca ilçesinde oturan ve 65 yaşına giren babası Osman Konak için Cumhuriyet Meydanı\'nda mehter takımlı sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Eşiyle geldiği meydanda bir anda çalan marşlar ve açılan doğum günü pankartı ile şaşıran Osman Konak, kızını da karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı. İsviçre\'de büyük bir mağazada kasiyer olarak çalışan İsmihan Konak İpek, Muğla\'nın Ortaca ilçesinde yaşayan babası Osman Konak için sürpriz doğum günü partisi hazırlamaya karar verdi. İpek, bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi 1453 Mehter Takımı ile telefonla irtibata geçip, Ortaca\'ya davet etti. Kendisi de aynı gün Ortaca\'ya gelip, babasına yapacağı sürpriz doğum günü için Cumhuriyet Meydanı\'ndaki hazırlıkları tamamladı. İpek ardından, İsviçre\'de uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup, Türkiye\'ye dönen annesi Ayşe Konak ve bugün 65 yaşına giren babası Osman Konak\'ı \"Belediye\'de bir işiniz var\" denilerek evlerinden aldırtıp, Cumhuriyet Meydanı\'na getirtti. Konak çiftinin meydana gelmesiyle birlikte Mehter Takımı, Genç Osman Marşı\'nı çalmaya başlarken, üzerinde Osman Konak\'ın kızı İsmihan Konak İpek ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı, \'65. doğum günün kutlu olsun babacağım. İyiki benim babamsın. Seni çok seviyorum\' yazılı pankart açıldı. Bir anda çalan marş ve açılan doğum günü pankartı karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Konak çifti, kızları İsmihan\'ı da karşılarında görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Kızlarına sarılıp hasret gideren Konak çifti, daha sonra kendileri için hazırlanan masaya oturdu. Ardından baba Osman Konak, Mehter Takımı\'nın çaldığı marşlar eşliğinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. İsmihan Konak İpek, kesilen ilk dilimleri anne ve babasına ikram etti. 2 saat süren sürpriz doğum günü kutlaması, meydandakilere pasta dağıtılmasıyla sona erdi. Meydandaki bazı turistler de Mehter Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha önce annesine çiçek göndererek sürpriz yaptığını belirten İsmihan Konak İpek, \"Tabii ki babamı da unutmak olmazdı. 2-3 aydır bu programı hazırlamakla uğraşıyordum. Ve bu gün buradayım. Buraya geldiğimden haberleri yoktu. Beni ve sürprizimi görünce çok mutlu oldular. Ben de babam için böyle bir şey yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum. Ömür boyu unutulmaz inşallah\" dedi. Çok duygulandığını belirten Osman Konak ise \"Halen şaşkınlık içindeyim. Çok güzel bir duygu. Kızıma teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Anne Ayşe Konak ise kızının böyle bir şey yapacağını beklediğini ancak yine de kendisi için çok büyük sürpriz olduğunu söyledi. Konak çiftinin 3 çocukları daha bulunuyor.