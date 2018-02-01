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(Görüntülü Haber) İstinye Üniversitesi genel sekreteri Kılanç not ve diploma Hiperenflasyonuna dikkat

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)İSTİNYE Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrenciyi, öğretmeni, aileyi mutlu etmek adına notları yüksek vermenin, diplomaları kolay saçmanın bu ülkenin beşeri sermayesinin gelecekte niteliğinin düşme

01 Şubat 2018 17:50

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA)İSTİNYE Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrenciyi, öğretmeni, aileyi mutlu etmek adına notları yüksek vermenin, diplomaları kolay saçmanın bu ülkenin beşeri sermayesinin gelecekte niteliğinin düşmesine sebep olacağını belirterek, Not ve diploma hiperenflasyonu bu ülkenin gelecekteki en büyük sıkıntıların biri olabilir dedi. Türkiye Özel Okullar Derneği\'nin (TÖZOK) 17\'nci Eğitim Sempozyumu, Antalya\'da devam ediyor. Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yaptığı ve \'Türkiye\'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerine Etkisi\' temasıyla düzenlenen sempozyuma katılan İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, konunun hem üniversite hem de liselere geçişte sınav sistemlerinin değiştiği yıla denk gelmesinin iyi bir tesadüf olduğunu söyledi. Konunun uzmanlarından önemli bilgiler edindiklerini belirten Kılanç, Türkiye olarak tüm öğrencilerin girdiği sınav sistemlerinin öğrenci odaklı tartışıldığını kaydetti. \'HERKESİN DİKKAT ETMESİ LAZIM\' Kılanç, Çocuklarımızın sınavı kazanıp kazanmadığı ya da nereye yerleştiğini yorumluyoruz. Ama bir yandan da bütün herkesin girdiği sınavlar, okulların da işlerini iyi yapıp yapmadıklarının bir göstergesidir. Ben ilkokulda okurken tüm notları pekiyi olan bir iki öğrenci olurdu. Ortaokul ve lisede de takdir alan yine çok az sayıda öğrenci olurdu. Günümüzde ise bütün notları pekiyi olmayan çocuğa \'garip çocuk\' diye bakıyoruz. Bu ölçme ve değerlendirme anlamında çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor. Bütün eğitimcilerin buna odaklanması lazım. Uzun süreli enflasyon parayı pul ediyorsa, eğer ölçme ve değerlendirmede de her şeyi çok kolaylaştırırsanız, notun ve diplomanın bir değeri kalmaz. Bakanlıktan öğretmenlere kadar herkesin bu işe çok dikkat etmesi gerekir diye konuştu. NOT VE DİPLOMA HİPERENFLASYONU Bir işi çok kolaylaştırmanın onun kıymetini azaltacağına dikkati çeken Kılanç, Kıymeti azalan şey ise saygınlığını yitirir. Bu sebeple elbette öğrenciyi motive etmek adına, onları gereksiz yere zorlamamak adına not vermek konusunda biraz daha bonkör davranabilir. Öğrenciyi, öğretmeni, ana babayı mutlu etmek adına notları yüksek veriyor olmak, bazı şeyleri kolaylaştırmak, diplomaları kolay saçmak bu ülkenin beşeri sermayesinin niteliğinin gelecekte düşmesine sebep olacaktır. Not ve diploma hiperenflasyonu bu ülkenin gelecekteki en büyük sıkıntıların biri olabilir dedi.

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